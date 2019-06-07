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НОВОСТИ

Десятки летчиков остались без работы из-за проблем с дипломами - СМИ

12:00 07.06.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, прошлогодняя катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье привела не только к гибели 71 человека, разорила компанию АО «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно, но и оставила без работы десятки пилотов по всей стране.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Обжалуя решения Росавиации, пилоты обратились в суды, но их иски были отклонены.

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