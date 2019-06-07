Крейсер США помешал прохождению военного корабля РФ в Восточно-Китайском море - ТОФ
12:05 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный крейсер США в Восточно- Китайском море пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирала Виноградова" в 50 метрах перед его носом, заставив корабль РФ экстренно маневрировать, командованию крейсера заявлен протест. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
"Сегодня в 6:35 мск в юго-восточной части Восточно- Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля. В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование", - сказали в пресс- службе.
"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - подчеркнули на флоте.
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