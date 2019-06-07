Минздрав РФ не планирует поднимать порог детства до 21 года

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ не планирует повышать порог детства с 18 лет до 21 года. Об этом сообщила в пятницу журналистам глава министерства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пока никто не изменяет никаких классификаций, и пока во Всемирной организации здравоохранения работает действующая классификация - период детства заканчивается 18 годами", - сказала она.

