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НОВОСТИ

Российский бомбардировщик Ту-22М3М назвали "неприятным сюрпризом" для ВМС США

12:32 07.06.2019 Источник: Газета.Ru

Журнал The National Interest назвал российский бомбардировщик Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США. По данным издания, арсенал Ту-22М3М пополнился тремя новыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-32.

Как отмечается, X-32 способны также эффективно поражать цели на берегу.

При этом в модернизированном бомбардировщике на 80% заменена авионика, что существо улучшило навигацию Ту-22М3М.  Газета.Ru

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