Российский бомбардировщик Ту-22М3М назвали "неприятным сюрпризом" для ВМС США

12:32 Источник: Газета.Ru

Журнал The National Interest назвал российский бомбардировщик Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США. По данным издания, арсенал Ту-22М3М пополнился тремя новыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-32.

Как отмечается, X-32 способны также эффективно поражать цели на берегу.

При этом в модернизированном бомбардировщике на 80% заменена авионика, что существо улучшило навигацию Ту-22М3М. Газета.Ru