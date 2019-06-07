Российский бомбардировщик Ту-22М3М назвали "неприятным сюрпризом" для ВМС США
12:32 07.06.2019 Источник: Газета.Ru
Журнал The National Interest назвал российский бомбардировщик Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США. По данным издания, арсенал Ту-22М3М пополнился тремя новыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-32.
Как отмечается, X-32 способны также эффективно поражать цели на берегу.
При этом в модернизированном бомбардировщике на 80% заменена авионика, что существо улучшило навигацию Ту-22М3М. Газета.Ru
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