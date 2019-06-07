Роскомнадзор исключает введение штрафов для пользователей пиратского контента

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров исключил возможность введения штрафов для пользователей нелегального контента в ближайшем будущем.

"Сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасли найдут способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов для того, чтобы это стало для них неинтересным, и не штрафовать пользователей", - сказал Жаров журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

