Роскомнадзор исключает введение штрафов для пользователей пиратского контента
13:00 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскомнадзора Александр Жаров исключил возможность введения штрафов для пользователей нелегального контента в ближайшем будущем.
"Сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасли найдут способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов для того, чтобы это стало для них неинтересным, и не штрафовать пользователей", - сказал Жаров журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
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