ВВП РФ должен устойчиво расти на 3,5% в год для успешной реализации нацпроектов - Кудрин
13:05 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП России должен устойчиво расти темпами около 3,5% в год для успешной реализации нацпроектов. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Я считаю, что около 3,5%, в общем, было бы уже неплохо, но как средний устойчивый темп роста. Например, в прошлом году у нас темп роста был 2,3%, мы все дискутировали, насколько это реалистичная цифра. Но в этом году темп роста по официальным прогнозам - 1,3%, а по моим оценкам - будет ниже 1%. Это означает, что это точно мы не имеем стабильного темпа роста, и он будет оставаться на несколько лет средним достаточно низким. В этом смысле тогда исполнения нацпроектов по некоторым показателям будет или сложнее добиться, или не добиться", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, какой темп роста российской экономики, по его мнению, необходим и достаточен для успешного исполнения нацпроектов.
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