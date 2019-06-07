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Суд оштрафовал отловщика косаток в Приморье

13:20 07.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 миллионов рублей. Такое решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока.

Компанию «Белый кит» признали виновной в нарушении правил рыболовства.

Согласно протоколу, животные были выловлены не тем судном, которое было заявлено в разрешении. Кроме того, компания не предоставила документы учёта вылова и не уведомила погрануправление о месте выгрузки животных.

В конце мая от погрануправления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трём делам об административном правонарушении. Кроме «Белого кита», по ним проходят компании «Афалина» и «Океанариум-ДВ».

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Однако три белухи и одна косатка пропали. По факту незаконного вылова было возбуждено уголовное дело. 31 мая суд частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав добычу незаконной. Однако решение о выпуске животных принято не было.  Говорит Москва

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