Президент Белоруссии потребовал справедливую компенсацию за грязную нефть из РФ

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко потребовал справедливую компенсацию за грязную нефть из России. Президент Белоруссии заявил, что надо «садиться и по-деловому решать».

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо», — сказал Лукашенко.



По его словам, СМИ сообщают, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов. «Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов», — отметил президент Белоруссии.



Накануне глава Минэнерго Александр Новак говорил, что вопрос о сумме компенсаций будет решён до конца лета. Между тем, ранее он заявлял, что оценивает ущерб Минска менее чем в 100 млн долларов, тогда как Лукашенко говорил о сотнях миллионов.



По последним подсчётам, объём загрязнённой хлоридами нефти, поставленной по «Дружбе», составил около 3 млн тонн. Говорит Москва

