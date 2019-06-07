Сотрудничество подмосковного Главгосстройнадзора и Росвоенипотеки снизит риски военных при приобретении жилья

13:32

В Доме правительства Московской области региональный Главгосстройнадзор и ФГКУ «Росвоенипотека» подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого стала организация информационного взаимодействия по вопросам долевого строительства.



Стороны представляли начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян и руководитель федерального государственного казенного учреждения «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» Константин Ярославцев.

Данное взаимодействие нацелено на создание условий для удовлетворения потребностей и снижения рисков военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы при приобретении ими жилья на этапе строительства.

Заключение соглашения предусматривает предоставление Главгосстройнадзором в ФГКУ «Росвоенипотека» информации о застройщиках, осуществляющих строительство жилой недвижимости на территории Московской области, а также о результатах проверок данных застройщиков и других сведений, касающихся рынка долевого строительства Московской области.

Руководитель «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев рассказал, что участниками накопительно-ипотечной системы являются более 500 тыс. военнослужащих со всей страны. Из них более 230 тыс. военнослужащих уже реализовали свои права и приобрели жилье, в том числе, более 40 тыс. военнослужащих приобрели жилье путем участия в долевом строительстве.

«На территории Московской области военнослужащими заключено более 20 тыс. договоров участия в долевом строительстве», – подчеркнул Константин Ярославцев.

«Проанализировав сегмент обманутых дольщиков в Московской области, установлено, что в числе обманутых дольщиков есть и сотрудники силовых структур, и военнослужащие. Именно поэтому мы заключаем это соглашение, которое впоследствии позволит нам уменьшить риски, не допускать появление обманутых дольщиков», – сообщил глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян. Информирование военнослужащих о наиболее надежных застройщиках, стройках, когда они принимают решение о приобретении жилья, поможет сократить количество неблагополучных сделок. Более тесное взаимодействие с контролирующим органом в рамках соглашения позволит ФГКУ «Росвоенипотека» доводить до военнослужащих актуальную информацию по конкретным застройщикам и в дальнейшем минимизировать риски военнослужащих, связанные с участием в долевом строительстве

По информации пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области



