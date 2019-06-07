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Трамп намерен задействовать режим ЧП для введения пошлин в отношении Мексики - СМИ

14:12 07.06.2019 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп намерен снова объявить о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП), чтобы получить возможность ввести пошлины на товары из Мексики, сообщает The Hill со ссылкой на соответствующий проект декларации. Согласно документу, объявление ЧП нужно «из-за неспособности правительства Мексики принять эффективные меры по сокращению потоков мигрантов».

Господин Трамп уже вводил режим ЧП в декабре 2018 года, чтобы в обход Конгресса получить деньги на строительство стены между США и Мексикой. Это привело к рекордному по длительности шатдауну (временное прекращение работы федерального правительства).  Коммерсантъ

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