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Правительство Венесуэлы и оппозиция встретятся на следующей неделе в Осло

16:12 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, как ожидается, пройдет в Осло на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Насколько мы знаем, он [раунд] предстоит на следующей неделе. Но это вопрос не к нам, а к норвежским посредникам, - сказал он. - Мы четко знаем, что с их [венесуэльцев] стороны есть большая просьба и она совершенно обоснована, для того чтобы эти контакты шли в максимально спокойной обстановке, без большого ажиотажа вокруг них. Мы полностью понимаем деликатность".

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