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Роль доллара в качестве мировой резервной валюты требует переосмысления - Путин

15:12 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский доллар в роли мировой резервной валюты стал использоваться страной- эмитентом в качестве инструмента давления на весь остальной мир. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что созданные много десятилетий назад институты мировой финансовой системы не учитывают появление новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов. "Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал Путин.

По его мнению, это "большая ошибка" американских финансовых и политических властей, которые тем самым "сами подрывают свои преимущества", так как "доверие к доллару падает просто".

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