Старые модели развития давали фору Западу, рост конкуренции привел к санкциям - Путин
15:32 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что рост конкуренции толкает страны-лидеры разговаривать с конкурентами на языке санкций.
"Заданные прежде шаблоны по-сути ставили страны Запада в исключительное положение, давали им фору, что называется, и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство, - заявил Путин. - Остальным странам оставалось следовать в их фарватере. А когда эта комфортная, привычная система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой". Президент подчеркнул, что государства ранее проповедовавшие принципы свободной конкуренции, "заговорили на языке торговых войн и санкций".
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