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НОВОСТИ

В РФ будет реализована национальная стратегия в области искусственного интеллекта

16:00 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия дополнительный рост мирового ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта составит 1,2% ежегодно. А это вдвое больше того воздействия, которое оказал на экономику глобальный рост информационных технологий в начале 21 века.

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