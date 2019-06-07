Миллер подтвердил готовность "Газпрома" предоставить Украине скидку 25% на газ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. Об заявил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - сказал он.

