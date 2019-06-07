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Павильоны «Здоровая Москва" открылись еще в семи городских парках

16:54 07.06.2019

Проект "Здоровая Москва", стартовавший в московских парках 3 июня, развивается - его павильоны работают теперь еще в семи столичных парках. Как сообщала "Независимая газета", на днях в рамках проекта врачи  начали работать в восьми парках мегаполиса. В павильонах "Здоровая Москва" можно за час пройти быструю диагностику состояния здоровья у московских врачей, и при необходимости  записаться на консультации к профильным специалистам.
Сегодня новые павильоны начали действовать в парках "Сокольники", "Коломенское", в сквере на Олонецком проезде, в Таганском, Измайловском, Гончаровском и Лианозовском парках.
"За несколько первых дней работы обследования прошли уже порядка полутора тысяч человек. Мы открыли еще семь павильонов “Здоровая Москва”, где каждый москвич сможет пройти обследования первого этапа диспансеризации. Всего в городе их будет более 40", — отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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