Павильоны «Здоровая Москва" открылись еще в семи городских парках

16:54

Проект "Здоровая Москва", стартовавший в московских парках 3 июня, развивается - его павильоны работают теперь еще в семи столичных парках. Как сообщала "Независимая газета", на днях в рамках проекта врачи начали работать в восьми парках мегаполиса. В павильонах "Здоровая Москва" можно за час пройти быструю диагностику состояния здоровья у московских врачей, и при необходимости записаться на консультации к профильным специалистам.Сегодня новые павильоны начали действовать в парках "Сокольники", "Коломенское", в сквере на Олонецком проезде, в Таганском, Измайловском, Гончаровском и Лианозовском парках."За несколько первых дней работы обследования прошли уже порядка полутора тысяч человек. Мы открыли еще семь павильонов “Здоровая Москва”, где каждый москвич сможет пройти обследования первого этапа диспансеризации. Всего в городе их будет более 40", — отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.