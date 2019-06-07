Зеленский обвинил Россию в "вопиющем" нарушении Минских договоренностей
17:00 07.06.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в «вопиющем» нарушении Минских договоренностей. Причиной резких слов украинского лидера стал артобстрел в Донецкой области, закончившийся гибелью двух бойцов ВСУ.
По словам главы государства, применение артиллерии свидетельствует как минимум «о частичной потере управления и контроля над наемниками».
Он подчеркнул, что «на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», однако нарушения режима перемирия в Донбассе не останутся безнаказанными: украинская армия «ответит жестко и в соответствии с ситуацией».
Сегодня ночью под Новолуганским жертвами артобстрела стали два украинских военных, еще восемь пострадали, пишет «Интерфакс-Украина». Росбалт
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