Зеленский обвинил Россию в "вопиющем" нарушении Минских договоренностей

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в «вопиющем» нарушении Минских договоренностей. Причиной резких слов украинского лидера стал артобстрел в Донецкой области, закончившийся гибелью двух бойцов ВСУ.

По словам главы государства, применение артиллерии свидетельствует как минимум «о частичной потере управления и контроля над наемниками».

Он подчеркнул, что «на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», однако нарушения режима перемирия в Донбассе не останутся безнаказанными: украинская армия «ответит жестко и в соответствии с ситуацией».

Сегодня ночью под Новолуганским жертвами артобстрела стали два украинских военных, еще восемь пострадали, пишет «Интерфакс-Украина». Росбалт