РФ и КНР дают мировым делам стабильность - Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что сотрудничество Москвы и Пекина сейчас является важнейшим фактором мировой стабильности.

"Что касается мировых дел в целом, то сотрудничество России и Китая на мировой арене без всяких сомнений является важнейшим фактором стабильности в мировых делах", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).