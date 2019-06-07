Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах. На соответствующий вопрос журналистов российский лидер ответил: «Он до сих пор называет Россию врагом и агрессором».

«Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся с Зеленским, он хороший актёр, но одно дело играть, а другое — быть кем-то. Зеленский пока себя никак не проявил. Поживём, увидим, посмотрим», — сказал президент.



Он отметил, что Россия не отказывается от контактов с украинским лидером. «Мне никто не предлагал», — заключил Владимир Путин.



На президентских выборах на Украине Владимир Зеленский набрал во втором туре более 73% голосов. Инаугурация прошла 20 мая. Говорит Москва

