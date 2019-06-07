Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии
18:15 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. Об этом стало известно в четверг из сообщения для прессы, опубликованного парламентским Комитетом 1922, объединяющим рядовых депутатов-тори и определяющим вопросы выбора или смены лидера консерваторов.
"Тереза Мэй продолжит оставаться действующим главой Консервативной партии пока ее преемник не будет объявлен", - говорится в документе.
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