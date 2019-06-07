Системы С-400 могут прибыть в Турцию уже этим летом

18:45 Источник: Интерфакс

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что поставка Турции зенитно-ракетных систем С-400, а также их монтаж будут осуществлены уже этим летом.

"Со стороны Турции пересмотра подписанных контрактов и обязательств нет", - сказал Борисов, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, есть ли риски для сделки по С-400 в условиях нарастающего давления на Турцию со стороны США.