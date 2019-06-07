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Роскосмос готов сделать ракету для компании S7 Space

19:47 07.06.2019 Источник: Интерфакс

"Роскосмос" ждёт от S7 Space технического задания для создания ракеты по проекту Sea Launch, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Надеюсь, что у нас сложатся нормальные отношения с компанией S7 Space. Неделю назад мы посетили самарский ракетно-космический центр "Прогресс". Я познакомил эту частную компанию с директором предприятия, конструкторским персоналом и говорю: "Давайте техническое задание", - сказал Рогозин на панельной дискуссии "Космическая экономика" в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу.

"Мы готовы выступать как поставщик товарищеского сырья: двигатели, системы управления, что-то ещё, чтобы они сами могли сделать своё средство выведения. Второй вариант: они могут сформулировать техническое задание, и мы сделаем это по их требованиям. Любые варианты возможны, естественно, мы не будем ограничиваться только S7 Space. Добро пожаловать в мир космических искусств", - сказал глава "Роскосмоса".

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