Роскосмос готов сделать ракету для компании S7 Space
19:47 07.06.2019 Источник: Интерфакс
"Роскосмос" ждёт от S7 Space технического задания для создания ракеты по проекту Sea Launch, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Надеюсь, что у нас сложатся нормальные отношения с компанией S7 Space. Неделю назад мы посетили самарский ракетно-космический центр "Прогресс". Я познакомил эту частную компанию с директором предприятия, конструкторским персоналом и говорю: "Давайте техническое задание", - сказал Рогозин на панельной дискуссии "Космическая экономика" в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу.
"Мы готовы выступать как поставщик товарищеского сырья: двигатели, системы управления, что-то ещё, чтобы они сами могли сделать своё средство выведения. Второй вариант: они могут сформулировать техническое задание, и мы сделаем это по их требованиям. Любые варианты возможны, естественно, мы не будем ограничиваться только S7 Space. Добро пожаловать в мир космических искусств", - сказал глава "Роскосмоса".
НОВОСТИ
- 20:09 07.06.2019
- Москва первой в стране начнет внедрение технологии 5G
- 19:52 07.06.2019
- Из ДНР отправлено около 6 тыс заявок на получение российского гражданства
- 18:45 07.06.2019
- Системы С-400 могут прибыть в Турцию уже этим летом
- 18:15 07.06.2019
- Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии
- 17:40 07.06.2019
- Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
- 17:12 07.06.2019
- РФ и КНР дают мировым делам стабильность - Путин
- 17:00 07.06.2019
- Зеленский обвинил Россию в "вопиющем" нарушении Минских договоренностей
- 16:54 07.06.2019
- Павильоны «Здоровая Москва" открылись еще в семи городских парках
- 16:32 07.06.2019
- Миллер подтвердил готовность "Газпрома" предоставить Украине скидку 25% на газ
- 16:12 07.06.2019
- Правительство Венесуэлы и оппозиция встретятся на следующей неделе в Осло
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать