Из ДНР отправлено около 6 тыс заявок на получение российского гражданства

19:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отправила в Россию около 6 тысяч пакетов документов от жителей республики на получение российского гражданства. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"Миграционной службой ДНР принято 6448 пакетов документов, 5982 пакета отправлено в РФ", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Он отметил, что выдача первых паспортов РФ жителям ДНР ожидается уже этим летом.