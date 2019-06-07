Из ДНР отправлено около 6 тыс заявок на получение российского гражданства
19:52 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отправила в Россию около 6 тысяч пакетов документов от жителей республики на получение российского гражданства. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
"Миграционной службой ДНР принято 6448 пакетов документов, 5982 пакета отправлено в РФ", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Он отметил, что выдача первых паспортов РФ жителям ДНР ожидается уже этим летом.
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