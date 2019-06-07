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НОВОСТИ

Глава Роскосмоса позвал Китай вместе осваивать Луну

21:05 07.06.2019 Источник: Интерфакс

Россия и Китай могли бы активнее сотрудничать по космосу, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мне не нравится, что мы идём мелкими шагами. У России и Китая на самом деле есть большое будущее для взаимодействия", - сказал Рогозин на панельной дискуссии "Космическая экономика" в рамках Петербургского международного экономического форума. В частности, он высказался за совместную работу в области освоения Луны.

"Мы много говорим по поводу лунной научной базы. Давно пора бы, извините за выражение, приземлить эту идею", - сказал глава "Роскосмоса". Он отметил, что проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. "Давайте сделаем это вместе?" - предложил глава "Роскосмоса".

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