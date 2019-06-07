Пентагон, фактически, предъявил Турции ультиматум по поводу покупки С-400
22:00 07.06.2019 Источник: Интерфакс
И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400, сообщает агентство Bloomberg.
"И.о. главы Пентагона сообщил своему турецкому коллеге (Хулуси Акару - ИФ), что США к 31 июля положат конец участию Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением союзника по НАТО не отказываться от покупки российской системы ПВО", - пишет агентство.
При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".
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