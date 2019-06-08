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Франция: Опасаясь беспорядков власти закрыли исторические кварталы для "желтых жилетов"

09:20 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французское движение "Желтые жилеты" готовится провести в стране в субботу 30-ю серию протестов против налоговой политики властей. На время манифестаций власти, как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, запретили проведение маршей в исторических городских кварталах, опасаясь беспорядков.

Несмотря на падающую активность демонстрантов, в пятницу вечером вновь прозвучали призывы к маршам. Так, один из неформальных лидеров движения, 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ, ранее уже оштрафованный судом за проведение манифестации без предварительного уведомления, призвал своих сторонников собраться в субботу на Елисейских полях. Призыв едва ли осуществим: главная столичная авеню по решению префекта парижской полиции вновь объявлена в субботу запретной зоной для манифестантов.

Маршрут колонн поэтому сместится в сторону предместий. Так, марш протеста пройдет от всемирно знаменитого столичного футбольного стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени до здания префектуры в другом парижском пригороде Бобиньи, одна из улиц которого носит имя Владимира Ленина.

"Жители предместий и "желтые жилеты" ведут одно и то же сражение, - заметил один из инициаторов планируемой манифестации. - Они одинаково страдают от минимального размера зарплат и слишком высоких налогов".


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