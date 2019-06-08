Франция: Опасаясь беспорядков власти закрыли исторические кварталы для "желтых жилетов"
09:20 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французское движение "Желтые жилеты" готовится провести в стране в субботу 30-ю серию протестов против налоговой политики властей. На время манифестаций власти, как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, запретили проведение маршей в исторических городских кварталах, опасаясь беспорядков.
Несмотря на падающую активность демонстрантов, в пятницу вечером вновь прозвучали призывы к маршам. Так, один из неформальных лидеров движения, 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ, ранее уже оштрафованный судом за проведение манифестации без предварительного уведомления, призвал своих сторонников собраться в субботу на Елисейских полях. Призыв едва ли осуществим: главная столичная авеню по решению префекта парижской полиции вновь объявлена в субботу запретной зоной для манифестантов.
Маршрут колонн поэтому сместится в сторону предместий. Так, марш протеста пройдет от всемирно знаменитого столичного футбольного стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени до здания префектуры в другом парижском пригороде Бобиньи, одна из улиц которого носит имя Владимира Ленина.
"Жители предместий и "желтые жилеты" ведут одно и то же сражение, - заметил один из инициаторов планируемой манифестации. - Они одинаково страдают от минимального размера зарплат и слишком высоких налогов".
НОВОСТИ
- 09:40 08.06.2019
- Второе празднование 93-летия Елизаветы II отметят военным парадом в Лондоне
- 09:30 08.06.2019
- Орденом Британской империи награждены главы разведки актриса Оливия Колман
- 23:23 07.06.2019
- «Не укради и не прелюбодействуй»: Путин два дня подряд советует малым и великим читать Библию
- 22:00 07.06.2019
- Пентагон, фактически, предъявил Турции ультиматум по поводу покупки С-400
- 21:05 07.06.2019
- Глава Роскосмоса позвал Китай вместе осваивать Луну
- 20:09 07.06.2019
- Москва первой в стране начнет внедрение технологии 5G
- 19:52 07.06.2019
- Из ДНР отправлено около 6 тыс заявок на получение российского гражданства
- 19:47 07.06.2019
- Роскосмос готов сделать ракету для компании S7 Space
- 18:45 07.06.2019
- Системы С-400 могут прибыть в Турцию уже этим летом
- 18:15 07.06.2019
- Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать