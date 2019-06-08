Орденом Британской империи награждены главы разведки актриса Оливия Колман
09:30 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актриса Оливия Колман, удостоенная "Оскара" за роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite, 2018), а также глава спецслужбы МИ-5 Эндрю Паркер вошли в число награжденных Орденами Британской империи. Список лауреатов почетной государственной награды, размещенный на правительственном сайте в пятницу вечером, по традиции публикуется в преддверии официального дня рождения Ее Величества Елизаветы II, который королева отмечает во вторую субботу июня. В этом году в списке значатся 1073 имени.
"Я очень взволнована и рада этой награде, а также польщена тем, что оказалась в компании всех этих потрясающих людей, большинству из которых пресса уделяла намного меньше внимания, чем мне, хотя должна была уделять, и, надеюсь, будет уделять теперь. Это огромная честь", - сказала Колман, ставшая командором Ордена Британской империи, информационному агентству "Пресс ассошиэйшн".
Среди награжденных в этом году оказались также руководители британской службы контрарзведки МИ-5 Эндрю Паркер и службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер. Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в МИ-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".
"За заслуги в области обеспечения национальной безопасности" Янгер был произведен в кавалеры Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, который традиционно вручается британским дипломатам.
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