Орденом Британской империи награждены главы разведки актриса Оливия Колман

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актриса Оливия Колман, удостоенная "Оскара" за роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite, 2018), а также глава спецслужбы МИ-5 Эндрю Паркер вошли в число награжденных Орденами Британской империи. Список лауреатов почетной государственной награды, размещенный на правительственном сайте в пятницу вечером, по традиции публикуется в преддверии официального дня рождения Ее Величества Елизаветы II, который королева отмечает во вторую субботу июня. В этом году в списке значатся 1073 имени.

"Я очень взволнована и рада этой награде, а также польщена тем, что оказалась в компании всех этих потрясающих людей, большинству из которых пресса уделяла намного меньше внимания, чем мне, хотя должна была уделять, и, надеюсь, будет уделять теперь. Это огромная честь", - сказала Колман, ставшая командором Ордена Британской империи, информационному агентству "Пресс ассошиэйшн".

Среди награжденных в этом году оказались также руководители британской службы контрарзведки МИ-5 Эндрю Паркер и службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер. Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в МИ-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".

"За заслуги в области обеспечения национальной безопасности" Янгер был произведен в кавалеры Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, который традиционно вручается британским дипломатам.