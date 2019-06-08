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Вопросы свободной торговли на встрече G20 могу стать ключевыми

10:15 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерская встреча стран "двадцатки" по вопросам торговли и цифровой экономики открылась в субботу в японском академическом городке Цукуба в соседней с Токио префектуре Ибараки. На фоне обостряющегося торгового противостояния между США и Китаем, вопросы свободной торговли обещают стать ключевыми в ходе двухдневной дискуссии.

Как сообщили организаторы встречи, в сфере цифровой экономики планируется обсудить, в частности, вопросы, связанные с созданием правовых норм внедрения и применения технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта. В то же время ожидается, что вопросам, связанным со свободой торговлей, будет уделена значительная часть дискуссии, принимая во внимание продолжающееся торговое противостояние США и Китая и торгово-экономическую политику президента Дональда Трампа, основанную на создании торговых барьеров и введении пошлин.

Председательствуют на двухдневной встрече министр по административным делам и коммуникациям Японии Масатоси Исида и министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко. "Данные - это первоочередный источник инноваций. Новейшие цифровые технологии, такие как 5G и Интернет вещей, привели к мощнейшему увеличению объемов и разновидностей данных", - отметил Сэко на открытии заседания, подчеркнув, что "поддержание свободного потока этих данных между странами является абсолютно необходимым для всестороннего развития общества".

Российская сторона представлена главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым.

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