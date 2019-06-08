0
0
0
НОВОСТИ

Инцидент с SSJ 100 в Шереметьево не повлиял на рыночный спрос - вице-премьер РФ

11:15 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыночный спрос на самолеты "Сухой Суперджет-100" (SSJ 100), несмотря на катастрофу в Шереметьево 5 мая этого года, сохраняется как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом. Причин прекращать выпуск самолетов нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. <...> Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет", - сказал Борисов, подчеркнув, что сам проект "Суперджета" "не стоит подвергать сомнению".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 08.06.2019
Лобода и Киркоров стали победителями ежегодной премии МУЗ-ТВ
0
97
10:15 08.06.2019
Вопросы свободной торговли на встрече G20 могу стать ключевыми
0
121
09:40 08.06.2019
Второе празднование 93-летия Елизаветы II отметят военным парадом в Лондоне
0
169
09:30 08.06.2019
Орденом Британской империи награждены главы разведки актриса Оливия Колман
0
185
09:20 08.06.2019
Франция: Опасаясь беспорядков власти закрыли исторические кварталы для "желтых жилетов"
0
172
23:23 07.06.2019
«Не укради и не прелюбодействуй»: Путин два дня подряд советует малым и великим читать Библию
0
755
22:00 07.06.2019
Пентагон, фактически, предъявил Турции ультиматум по поводу покупки С-400
0
596
21:05 07.06.2019
Глава Роскосмоса позвал Китай вместе осваивать Луну
0
718
20:09 07.06.2019
Москва первой в стране начнет внедрение технологии 5G
0
655
19:52 07.06.2019
Из ДНР отправлено около 6 тыс заявок на получение российского гражданства
0
642

Возврат к списку