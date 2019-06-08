Инцидент с SSJ 100 в Шереметьево не повлиял на рыночный спрос - вице-премьер РФ

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыночный спрос на самолеты "Сухой Суперджет-100" (SSJ 100), несмотря на катастрофу в Шереметьево 5 мая этого года, сохраняется как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом. Причин прекращать выпуск самолетов нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. <...> Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет", - сказал Борисов, подчеркнув, что сам проект "Суперджета" "не стоит подвергать сомнению".



