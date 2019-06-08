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Лобода и Киркоров стали победителями ежегодной премии МУЗ-ТВ

10:45 08.06.2019 Источник: НГ-Online

В Москве прошло одно из наиболее ярких событий отечественного шоу-бизнеса - вручение премии МУЗ-ТВ 2019. Лучшим исполнителем по мнению зрителей канала стал Филипп Киркоров, обогнав в этой номинации Сергея Лазарева. В номинации «Лучшая исполнительница» победу одержала Светлана Лобода, дли которой это третья подобная награда. Из продюсеров лучшим стал Иосиф Пригожин, а Стаса Михайлова назвали исполнителем десятилетия. 
Ведущими музыкальной премии в этом году были сразу пять человек: Ксения Собчак, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Лера Кудрявцева.

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