Росздравнадзор начал борьбу с навязыванием лекарств в аптечных сетях
11:45 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подготовила обращение к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) относительно борьбы с навязыванием лекарств. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"С доминированием тех или иных препаратов в рамках одного Международного непатентованного наименования (МНН) важно и нужно бороться", - сказал Мурашко, добавив, что Росздравнадзор подготовил обращение к ФАС.
По его словам, Росздравнадзор выявил нарушения в аптечных сетях, когда создается система поощрения фармацевтов, если они продают определенный препарат в рамках одного МНН.
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