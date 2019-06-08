Росздравнадзор начал борьбу с навязыванием лекарств в аптечных сетях

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подготовила обращение к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) относительно борьбы с навязыванием лекарств. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С доминированием тех или иных препаратов в рамках одного Международного непатентованного наименования (МНН) важно и нужно бороться", - сказал Мурашко, добавив, что Росздравнадзор подготовил обращение к ФАС.

По его словам, Росздравнадзор выявил нарушения в аптечных сетях, когда создается система поощрения фармацевтов, если они продают определенный препарат в рамках одного МНН.



