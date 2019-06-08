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Мирный договор между Москвой и Токио может быть заключен - губернатор Окинавы

12:15 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение мирного договора между Москвой и Токио весьма вероятно, учитывая стремление политических лидеров обеих стран. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Окинавы Дэнни Тамаки на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, учитывая, что этого хочет и президент [России Владимир] Путин, этого хочет и премьер-министр [Японии] господин [Синдзо] Абэ, есть достаточно возможностей для этого", - отметил он.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.


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