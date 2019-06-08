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НОВОСТИ

Продажа табачной продукции к 2024 году может сократиться на 24%

13:30 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения РФ ожидает, что к 2024 году за счет мероприятий национального проекта "Демография" розничная продажа сигарет сократится на 24%. Об этом сообщил в субботу замглавы Минздрава Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы ожидаем, что розничные продажи сигарет к 2024 году в результате реализуемых мер [по нацпроекту "Демография"] должны сократиться примерно на 24%", - сказал Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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