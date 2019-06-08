0
0
139
НОВОСТИ

Следователь не пустил к арестованному журналисту Ивану Голунову врачей "скорой"

13:35 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанному корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову вызвали скорую в отделение полиции. Об этом ТАСС сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"Голунову стало плохо в отделе полиции. Скорую следователь к нему не пускает", - сказал он.

"Члены ОНК Москвы посетили в изоляторе временного содержания по Западному административному округу Голунова, он находится в трехместной камере на одиночном содержании. На содержание Голунов не жалуется, отмечает деликатность сотрудников ИВС по отношению к нему. Самочувствие журналиста нормальное", - сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, в ИВС Голунов попросил бумагу и ручку для записей, которые были ему предоставлены в присутствии членов ОНК. Также члены комиссии оказали содействие в передаче Голунову продуктов и средств гигиены. "Нарекание вызвало постельное белье одноразовое, на него сейчас поменяли старое белье практически во всех ИВС. Много жалоб с этим связано", - добавил Мельников.

Ранее Чиков сообщил, что следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).

По его словам, в постановлении о привлечении Голунова в качестве обвиняемого говорится, что он "совершил покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере, то есть умышленные действия лица, направленные на совершение преступления, если оно не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам". В постановлении также подчеркивается, что журналист пытался сбыть метилэфедрон и кокаин.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:15 08.06.2019
По мнению врачей у Голунова может быть сотрясение головного мозга и перелом ребер
0
14
13:30 08.06.2019
Продажа табачной продукции к 2024 году может сократиться на 24%
0
108
12:45 08.06.2019
Более тысячи человек приняли участи в крупнейших учениях МЧС
0
151
12:15 08.06.2019
Мирный договор между Москвой и Токио может быть заключен - губернатор Окинавы
0
186
11:45 08.06.2019
Росздравнадзор начал борьбу с навязыванием лекарств в аптечных сетях
0
220
11:15 08.06.2019
Инцидент с SSJ 100 в Шереметьево не повлиял на рыночный спрос - вице-премьер РФ
0
255
10:45 08.06.2019
Лобода и Киркоров стали победителями ежегодной премии МУЗ-ТВ
0
268
10:15 08.06.2019
Вопросы свободной торговли на встрече G20 могу стать ключевыми
0
280
09:40 08.06.2019
Второе празднование 93-летия Елизаветы II отметят военным парадом в Лондоне
0
316
09:30 08.06.2019
Орденом Британской империи награждены главы разведки актриса Оливия Колман
0
345

Возврат к списку