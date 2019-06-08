Следователь не пустил к арестованному журналисту Ивану Голунову врачей "скорой"
13:35 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанному корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову вызвали скорую в отделение полиции. Об этом ТАСС сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.
"Голунову стало плохо в отделе полиции. Скорую следователь к нему не пускает", - сказал он.
"Члены ОНК Москвы посетили в изоляторе временного содержания по Западному административному округу Голунова, он находится в трехместной камере на одиночном содержании. На содержание Голунов не жалуется, отмечает деликатность сотрудников ИВС по отношению к нему. Самочувствие журналиста нормальное", - сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
По его словам, в ИВС Голунов попросил бумагу и ручку для записей, которые были ему предоставлены в присутствии членов ОНК. Также члены комиссии оказали содействие в передаче Голунову продуктов и средств гигиены. "Нарекание вызвало постельное белье одноразовое, на него сейчас поменяли старое белье практически во всех ИВС. Много жалоб с этим связано", - добавил Мельников.
Ранее Чиков сообщил, что следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).
По его словам, в постановлении о привлечении Голунова в качестве обвиняемого говорится, что он "совершил покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере, то есть умышленные действия лица, направленные на совершение преступления, если оно не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам". В постановлении также подчеркивается, что журналист пытался сбыть метилэфедрон и кокаин.
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