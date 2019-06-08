По мнению врачей у Голунова может быть сотрясение головного мозга и перелом ребер

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи подозревают у корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова сотрясение головного мозга и перелом ребер. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация", - сказал Чиков после осмотра Голунова врачами.

По словам юриста, начальник следственной части отказывает в госпитализации Голунова.



