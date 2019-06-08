Следователь по делу Голунова будет ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа - адвокат
15:45 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие будет просить Никулинский суд Москвы о продлении срока задержания корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.
"Следователь запрещает госпитализацию Ивана в больницу. Собирается ехать с ним в суд и ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа", - сказал Чиков.
Ранее, по словам юриста, врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находится Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов подготовили поручительство за корреспондента интернет-издания "Медуза".
"Приехали с Муратовым в суд отдать поручительство за Ивана Голунова", - написал Венедиктов в субботу в своем телеграм-канале. Содержание письма не приводится.
Так же главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что Ивана Голунова везут в 71 больницу.
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