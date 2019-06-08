Совместная заявка на ЧМ по футболу 2030 года может поступить от Испании и Португалии
16:15 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испания и Португалия обсуждают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.
Сообщается, что представители футбольных федераций стран провели ряд встреч, после чего начали углубленный анализ возможности подачи совестной заявки. Также отмечается, что правительства стран хорошо проинформированы о данном процессе.
Ранее о подаче совместной заявки на проведение ЧМ-2030 объявили Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили, также на организацию турнира будет претендовать Марокко. Кроме того, общую заявку на проведение первенства, как заверил сербский президент Александар Вучич, подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция.
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