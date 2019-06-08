Минздрава РФ готов принять медицинских туристов из Болгарии
16:30 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ подписал договор с болгарскими коллегами в области организации лечения пациентов из Болгарии. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.
"Мы буквально три дня назад его подписали с болгарскими коллегами. Мы будем лечить их граждан в центре протонной терапии. Сейчас оно - одно из самых активно развивающихся направлений. В Болгарии, к сожалению, онкослужба переживает не лучшие времена, поэтому они заинтересованы в сотрудничестве с нами", - сказал он.
Интерес к медицинскому туризму также проявляют сербы, хорваты, чехи. В Узбекистане предложили открыть филиал Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, причем не только в Ташкенте, но и в других городах, добавил Каприн. По его словам, дело не только в цене, но и в хорошей квалификации врачей.
"Кроме того, у нас серьезное оснащение, хорошая аппаратура, которая местами недогружена. Услуги для иностранцев у нас всегда платные, у них отдельная регистратура, но нам предстоит еще многое сделать, чтобы подтянуть качество сопровождения такого пациента. Для медицинских туристов нам надо будет, конечно, сделать свой отдел маркетинга и сопровождения, потому что болеющий человек приезжает в чужую страну, с чужим языком", - пояснил он.
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