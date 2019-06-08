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МЧС предупреждает о грозовых дождях в столице

17:15 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление МЧС по Москве экстренно предупреждает о грозовых дождях в столице в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В главке отметили, что время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП", - отметили в пресс-службе.

Ранее главк предупреждал москвичей о сильной жаре в выходные с температурой воздуха до 33 градусов.



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