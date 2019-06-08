Общественный совет при МВД обязался обеспечить Голунову необходимую медпомощь

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественный совет при МВД России проконтролирует, чтобы к журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову допускали врачей и обеспечили необходимую медпомощь. Об этом сообщил ТАСС председатель совета Анатолий Кучерена.

"Мы вязли это дело на контроль и просим непосредственно ГУ МВД по Москве и УВД по Западному административному округу обеспечить всем необходимым Голунова, учитывая его состояние здоровья, чтобы была оказана медпомощь, чтобы были допущены врачи, адвокаты. За этим будем особо следить", - сказал Кучерена.

Он отметил, что лично пообщался с руководителем УВД по Западному округу, в производстве которого находится уголовное дело, по медицинским вопросам Голунова, а также ряду других по его делу.

Кучерена также сообщил, что Совет ждет окончания служебной проверки, начатой после публикации фотографий на сайте главка столичной полиции изъятых наркотиков, восемь из которых были сделаны не в квартире журналиста. "Министр внутренних дел [Владимир Колокольцев] неоднократно обозначал эту позицию и, если вдруг будут обнаружены нарушения закона со стороны правоохранительных органов, будут приняты меры, чтобы эти лица, нарушившие закон, были привлечены к ответственности", - отметил глава Общественного совета.

Кучерена подчеркнул, что совету "принципиально важно, чтобы все следственные мероприятия, которые проводятся, были в рамках закона". "Я думаю, что это дело будет на особом контроле, и тут не удастся уйти от ответственности, если были допущены какие-то нарушения", - сказал он, отметив, что это особенно важно, так как журналист занимался расследовательской деятельностью.