Страны "двадцатки" обсудили правила применения искусственного интеллекта

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники министерской встречи стран "двадцатки" по вопросам торговли и цифровой экономики, которая в субботу открылась в японском академическом городке Цукуба, договорились о международных правилах применения технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта. Соответствующий документ распространен по итогам первого дня заседания.

"Лица, использующие или разрабатывающие технологии искусственного интеллекта, должны уважать букву закона, права людей и демократические ценности. Системы на основе искусственного интеллекта должны быть четкими и безопасными по ходу всего цикла их существования", - подчеркивается в документе. В нем также отмечается. что правительства стран "двадцатки" должны рассмотреть перспективы долгосрочных инвестиций в сферы, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также стимулировать частный бизнес к финансовым вложениям в исследования и разработку соответствующих технологий.

В документе также подчеркивается, что страны "двадцатки" осознают необходимость создания условий, при которых любой человек сможет пройти переквалификацию в рамках специальных программ и получить доступ к новым видам работы.



