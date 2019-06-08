Страны "двадцатки" обсудили правила применения искусственного интеллекта
18:45 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники министерской встречи стран "двадцатки" по вопросам торговли и цифровой экономики, которая в субботу открылась в японском академическом городке Цукуба, договорились о международных правилах применения технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта. Соответствующий документ распространен по итогам первого дня заседания.
"Лица, использующие или разрабатывающие технологии искусственного интеллекта, должны уважать букву закона, права людей и демократические ценности. Системы на основе искусственного интеллекта должны быть четкими и безопасными по ходу всего цикла их существования", - подчеркивается в документе. В нем также отмечается. что правительства стран "двадцатки" должны рассмотреть перспективы долгосрочных инвестиций в сферы, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также стимулировать частный бизнес к финансовым вложениям в исследования и разработку соответствующих технологий.
В документе также подчеркивается, что страны "двадцатки" осознают необходимость создания условий, при которых любой человек сможет пройти переквалификацию в рамках специальных программ и получить доступ к новым видам работы.
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