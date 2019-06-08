Строительство газопровода "Турецкий поток" для Республики Сербской обойдется в 300 млн евро
19:45 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость проекта по газификации Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) составит около 300 млн евро,включая строительство газопровода и станций, обеспечивающих давление. Об этом заявил в субботу председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в эфире канала РТРС. Предполагается, что российская компания разработает проект, а Республика Сербская займется подготовкой его реализации.
По его словам, в рамках проекта будут также построены две газовые электростанции: одна будет расположена в Баня-Луке, другая - в Приедоре. Также будет создана станция по сжижению газа. "Этим мы договорились о комплексном решении по газификации Республики Сербской", - заявил он. Додик также высказал надежду, что к проекту присоединится и Федерация Боснии и Герцеговины - другой государствообразующий субъект БиГ.
Ранее Додик заявил, что Республика Сербская достигла соглашения о газификации путем строительства ветки газопровода "Турецкий поток" от Биелины до Баня-Луки.
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