У Ивана Голунова не обнаружено ни сотрясение мозга и ни переломов - главврач
20:15 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врачи не обнаружили у корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова сотрясение мозга и переломы костей в результате проведенного обследования. Об этом сообщил ТАСС в субботу главный врач городской клинической больницы номер 71 в Москве Александр Мясников.
"Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. [Сделали] ультразвук живота, анализ крови. Да, у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии синяк под левым глазом", - сказал Мясников.
Он добавил, что в больницу Голунов был доставлен через скорую помощь с диагнозом по направлению "Подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки".
По его словам, в ближайшее время Голунов будет выписан из этой больницы. В настоящий момент следствие уже направило в Никулинский суд Москвы ходатайство о заключении Голунова под стражу.
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