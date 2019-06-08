Молдавия: Новый кабинет министров во главе с Майей Санду привели к присяге

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новый кабинет министров во главе с Майей Санду. Церемония прошла в здании парламента сразу после утверждения правительства депутатами и транслировалась в субботу на портале "Привеск", передающем официальные мероприятия Румынии и Молдавии.

Правительство сформировали поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), в который вошли Партия действия и солидарности и партия "Платформа "Достоинство и правда".