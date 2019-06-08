Молдавия: Новый кабинет министров во главе с Майей Санду привели к присяге
20:45 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новый кабинет министров во главе с Майей Санду. Церемония прошла в здании парламента сразу после утверждения правительства депутатами и транслировалась в субботу на портале "Привеск", передающем официальные мероприятия Румынии и Молдавии.
Правительство сформировали поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), в который вошли Партия действия и солидарности и партия "Платформа "Достоинство и правда".
НОВОСТИ
- 21:31 08.06.2019
- Венедиктов: Врачи не обнаружили травм у Ивана Голунова
- 20:30 08.06.2019
- Саратовским властям поручено отреставрировать более 23 историко-культурных памятников
- 20:15 08.06.2019
- У Ивана Голунова не обнаружено ни сотрясение мозга и ни переломов - главврач
- 19:45 08.06.2019
- Строительство газопровода "Турецкий поток" для Республики Сербской обойдется в 300 млн евро
- 19:15 08.06.2019
- Петицию в защиту журналиста Голунова подписали более 43,5 тыс. человек
- 18:45 08.06.2019
- Страны "двадцатки" обсудили правила применения искусственного интеллекта
- 18:15 08.06.2019
- По требованию адвокатов Иван Голунов направлен в ГКБ №71 на обследование
- 17:45 08.06.2019
- Франция готова обсудить с РФ вопрос восстановления собора Парижской Богоматери
- 17:15 08.06.2019
- МЧС предупреждает о грозовых дождях в столице
- 16:45 08.06.2019
- Моноспектакль Волкова открыл Международную театральную олимпиаду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать