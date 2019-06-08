Венедиктов: Врачи не обнаружили травм у Ивана Голунова
21:31 08.06.2019
Врачи заявляют, что не обнаружили у журналиста Ивана Голунова серьезных травм, таких как сотрясение мозга, или переломы ребер. Об этом написал в своем Telegram-канале главред радиостанции «Эхо Москвы» и сопредседатель Общественной палаты города Москвы Алексей Венедиктов, ссылаясь на главного врача клинической больницы № 71 Александра Мясникова.
«Компьютерная томография это подтвердила. Поэтому принято решение о выписке Ивана Голунова из 71-йбольницы», - отметил Венедиктов.
«Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. Сделали ультразвук живота, анализ крови», - также сообщил представителям СМИ Александр Мясников.
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