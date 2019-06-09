Назарбаев: К власти в Казахстане должны приходить новые поколения
09:13 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что к власти в стране должно прийти новое поколение управленцев, которое поведет страну к новым высотам.
"Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, выбирает свое будущее, свою судьбу, свою страну и все, что мы будем делать", - сказал Назарбаев журналистам в воскресенье после того, как проголосовал на избирательном участке № 58.
Он отметил, что в этом году выборы особые. "Я приостановил свои полномочия президентские, и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно, потому что все идет, все развивается, движется. И наша страна тоже, как все демократические государства должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями, и они поведут Казахстан к новым высотам", - подчеркнул первый президент Казахстана.
В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
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