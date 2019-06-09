Чистая российская нефть пошла в Польшу по "Дружбе"
10:02 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская нефть, соответствующая технологическим стандартам качества, начала в воскресенье поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба". Об этом журналистам сообщили в компании.
"Сегодня, 9 июня, в 07:11 открыт прием на ПСП "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию", - говорится в сообщении.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.
В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.
Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.
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