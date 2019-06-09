0
0
27
НОВОСТИ

Чистая российская нефть пошла в Польшу по "Дружбе"

10:02 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская нефть, соответствующая технологическим стандартам качества, начала в воскресенье поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба". Об этом журналистам сообщили в компании.

"Сегодня, 9 июня, в 07:11 открыт прием на ПСП "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию", - говорится в сообщении.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:40 09.06.2019
В Москве сегодня плюс 33 градуса, днем - погодная гипоксия
0
89
09:13 09.06.2019
Назарбаев: К власти в Казахстане должны приходить новые поколения
0
113
09:07 09.06.2019
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
0
123
09:00 09.06.2019
Дело Голунова передано в ГУ МВД по Москве
0
131
21:31 08.06.2019
Венедиктов: Врачи не обнаружили травм у Ивана Голунова
0
562
20:45 08.06.2019
Молдавия: Новый кабинет министров во главе с Майей Санду привели к присяге
0
568
20:30 08.06.2019
Саратовским властям поручено отреставрировать более 23 историко-культурных памятников
0
541
20:15 08.06.2019
У Ивана Голунова не обнаружено ни сотрясение мозга и ни переломов - главврач
0
726
19:45 08.06.2019
Строительство газопровода "Турецкий поток" для Республики Сербской обойдется в 300 млн евро
0
730
19:15 08.06.2019
Петицию в защиту журналиста Голунова подписали более 43,5 тыс. человек
0
568

Возврат к списку