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Поезд сошел с рельсов в метро Бостона, есть пострадавшие

10:30 09.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Порядка десяти человек были госпитализированы после того, как в метро Бостона (штат Массачусетс) поезд сошел с рельсов, передает "Росбалт". 

Сообщается, что ЧП произошло на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор в 10:55 (17:55 сб мск).

Всего в вагонах находилось 150 человек, некоторых выносили из туннеля на носилках. Тем не менее травмы пострадавших не угрожают их жизням.





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