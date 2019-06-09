Поезд сошел с рельсов в метро Бостона, есть пострадавшие

10:30 Источник: РОСБАЛТ

Порядка десяти человек были госпитализированы после того, как в метро Бостона (штат Массачусетс) поезд сошел с рельсов, передает "Росбалт".

Сообщается, что ЧП произошло на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор в 10:55 (17:55 сб мск).

Всего в вагонах находилось 150 человек, некоторых выносили из туннеля на носилках. Тем не менее травмы пострадавших не угрожают их жизням.















