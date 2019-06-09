Белоруссия вернула России грязную нефть
11:05 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор белорусского участка трубопровода "Дружба" реверсом вернул на территорию России 450 тыс. т загрязненной нефти. Об этом сообщили в воскресенье в концерне "Белнефтехим".
"По состоянию на 9 июня белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. т загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", - говорится в сообщении.
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