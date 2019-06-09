Парламент Молдавии принял декларацию об узурпации власти Демпартией

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавский парламент принял декларацию об узурпации власти Демократической партией Молдавии (ДПМ), которая контролировала прежний законодательный орган и правительство. Депутаты приняли обращение в Совбез ООН с просьбой признать действия демократов незаконными.

"Требуем признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей из государственных учреждений. Призываем всех граждан страны не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях протеста, чтобы не привести страну к гражданскому противостоянию", - говорится в тексте документа, который зачитала в воскресенье в парламенте премьер Майя Санду.

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и. о. премьер-министра Павлу Филипу обязанности президента. После чего Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал это решение "отчаянным шагом по узурпации власти" со стороны ДПМ. Он подчеркнул, что формирование правящей коалиции и правительства в парламенте Молдавии были признаны внешними партнерами с Запада и Востока и встретили поддержку подавляющего большинства граждан. Глава государства заявил, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и не исключил, что призовет народ на мобилизацию и выход на мирные протесты.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности. После этого сторонники ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.